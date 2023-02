Contraception masculine : une pilule, qui immobilise temporairement les spermatozoïdes, est à l'étude

Et si l'égalité hommes-femmes se jouait aussi sous la couette ? Car dans le domaine de la contraception, la science n’avance pas vite côté masculin. En cause, des raisons complexes qui tiennent à un faible intérêt de l'industrie pharmaceutique, comme à de réels défis à surmonter sur le plan physiologique. Résultat, en 2022, les seuls moyens disponibles en France sont le préservatif ou, plus radical, la vasectomie.