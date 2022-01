Soulager le mal de dos et autres douleurs musculaires par la thermothérapie

Vous souffrez d’un terrible mal de dos. Plus les jours passent, plus cela devient handicapant. Porter les courses, prendre vos enfants dans les bras ou encore jardiner relève d’un véritable parcours du combattant. Le soir, vous n’avez qu’une envie, vous calfeutrer dans votre lit en attendant que la douleur passe. Malheureusement, rien n’y fait. Vous n’avez toujours pas trouvé la solution pour vous en sortir. Vous avez essayé à peu près toutes les méthodes qui existent sur le marché, sans succès.

Quant aux médicaments, vous préférez les éviter. Pour apaiser votre douleur, chronique ou passagère, la thermothérapie peut être votre meilleure alliée. Par le chaud, cette méthode agit sur les douleurs musculaires : contractures, courbatures ou claquages. Elle peut également soulager les douleurs et raideurs articulaires, notamment liées à l’arthrose.

La thermothérapie est pourtant l’une des plus anciennes méthodes naturelles utilisée pour soulager les douleurs musculosquelettiques. Nos grands-mères étaient d’ailleurs adeptes de cette pratique. Elle consiste à appliquer du chaud ou du froid sur la ou les zones douloureuses. Comment expliquer ses bienfaits ? La chaleur possède de nombreuses vertus : elle décontracte les muscles, favorise la circulation sanguine et ralentit la transmission de la douleur au cerveau. Le froid a également un effet antalgique en cas d’élongations et hématomes par exemple. Il peut éviter la formation d’un œdème.