Covid-19 : "L'obligation vaccinale des soignants n'a plus grand sens", estime le Pr Antoine Flahault

L'Académie de médecine et le Conseil scientifique recommandent de leur côté le statu quo. Ils se trompent ?

Nous avons besoin d'apaiser les tensions. Je ne suis pas sûr que nous puissions y parvenir par l'exclusion d'une catégorie de personnels dont nous avons le plus grand besoin dans le système de santé. Il faut restaurer un climat plus apaisé entre les soignants, mais aussi entre soignants et patients, et je pense que cela passera par la réintégration de ces personnels qui, à un certain moment de la pandémie, se sont égarés par leurs positions blâmables. Désormais, Omicron a changé la donne et les pouvoirs publics, tout comme les experts, y compris ceux de l'Académie de médecine (dont je suis membre correspondant), se devraient de reconsidérer leur position.

Plusieurs vaccins sont déjà obligatoires pour les soignants. Pourquoi celui contre le Covid-19 ne doit-il pas entrer dans cette catégorie ?

Il faut une raison pour justifier une obligation vaccinale. Le seul fait d'éviter les formes graves ne suffit pas. L'obligation vaccinale des soignants se concevait très bien à l'époque où le vaccin était un outil efficace et puissant contre les transmissions à l'hôpital. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et tant que les vaccins ne réduiront pas mieux la transmission, alors l'obligation vaccinale n'aura plus grand sens.