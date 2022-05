À la fin 2021, la pandémie de Covid-19 avait fait entre 13 et 17 millions de morts, selon l'OMS

Depuis le début de la pandémie, les chiffres des pays membres compilés par l'OMS arrivent à un total de 5,4 millions de morts sur la même période. Mais depuis longtemps, l'OMS alerte : ces chiffres ne refléteraient pas la réalité. Pour s'en rapprocher le plus possible, l'organisation a fait appel à un groupe d'experts reconnus dans leur domaine qui ont mis au point une méthodologie spécifique. Cette dernière permet d'extrapoler les données insuffisantes ou incomplètes. C'est souvent le cas pour les pays les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de collecter des données fiables sur la mortalité.

"Mesurer la surmortalité est un composant essentiel pour comprendre l'impact de la pandémie", a affirmé Samira Asma, en charge du dossier à l'OMS. Les informations plus fiables permettent aux chefs d'État de mieux préparer le terrain pour limiter l'impact de futures crises sanitaires. "Ces données, qui donnent à réfléchir, soulignent non seulement l'impact de la pandémie, mais aussi la nécessité pour tous les pays d'investir dans des systèmes de santé plus résilients qui peuvent soutenir les services de santé, essentiels pendant les crises, y compris des systèmes d'information sanitaire plus solides", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.