Covid-19 : une infection naturelle protègerait autant que la vaccination

L'infection par le virus provoquant le Covid-19 protège aussi bien que le vaccin. Voilà la conclusion de l'une des plus vastes études sur ce sujet crucial pour la gestion de l'épidémie, dont les travaux ont été publiés jeudi 16 février. "Même si une infection donne une protection qui diminue au fil du temps, le niveau de celle-ci [...] semble aussi durable, voire plus, que celui conféré par la vaccination", conclut ce rapport publié dans la revue The Lancet.

Cette comparaison se base sur les vaccins à ARN messager de Pfizer/BioNTech et Moderna, les deux vaccins les plus administrés en France. Le sujet n'est pas neuf et beaucoup d'études ont déjà tenté de comparer les risques d'attraper à nouveau le Covid-19, selon que l'on est vacciné ou que l'on ait déjà été infecté. Mais le travail publié dans The Lancet est d'une ampleur sans précédent : il compile une soixantaine d'études préexistantes, avec un recul de plusieurs années qui prend notamment en compte l'émergence fin 2021 du variant Omicron.