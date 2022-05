Covid-19 : la Suède affiche-t-elle un meilleur bilan malgré des restrictions bien moindres ?

Alors qu'au printemps 2020, l'Europe entière fermait ses frontières et imposait de vastes confinements, la Suède faisait figure d'exception dans sa gestion du Covid-19. Une libre circulation maintenue, des mesures plus souples que chez ses voisins... Parfois jugée déraisonnable, cette approche a été vantée en France par les opposants aux politiques mises en place dans l'Hexagone pour contenir l'épidémie.

Aujourd'hui encore, le président des Patriotes Florian Philippot met en avant la Suède. Cette dernière aurait eu, dit-il, "100% raison", puisqu'elle affiche "l’un des taux de mortalité les plus bas d’Europe". Et l'ancien membre du RN d'affirmer que de tels résultats ont été obtenus "sans jamais confiner, fermer, sans masque, sans Pass". Une analyse biaisée et trompeuse de la situation.