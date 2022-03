Covid-19 : dix cas de "Deltacron" repérés en France

Après Delta et Omicron, la France a dans son viseur "Deltacron". Si le variant Delta du Covid-19 a quasiment disparu du territoire pour laisser sa place à Omicron, lui aussi en baisse depuis plusieurs semaines, les deux mutations auraient combiné pour former un seul et même variant. Dans une note datée de lundi 28 février, Santé publique France indique qu'une dizaine de cas de "Deltacron" ont été repérés dans le pays.

"Le 16 février, un fil de discussion a été ouvert [...] à propos d'un potentiel recombinant Delta/Omicron en France", écrit l'agence sanitaire. Les scientifiques "ont confirmé que les quatre séquences correspondaient bien à un recombinant", poursuit Santé publique France, qui précise que "la majorité du génome" de cette souche provient du variant Delta, mais qu'une "large portion du gène S (codant la protéine Spike) correspond à Omicron".