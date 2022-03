Covid-19 : malgré l'épidémie, des pays ont-ils observé une sous-mortalité en 2020 et 2021 ?

La masse de chiffres agrégés dans l'étude a été mise en ligne, de sorte qu'il est possible de représenter graphiquement les résultats. Une carte du monde permet de mieux visualiser la surmortalité moyenne calculée sur 2020 et 2021, et de mettre en lumière certaines des régions les plus touchées par l'épidémie. Si la carte ci-dessous ne s'affiche pas correctement, n'hésitez pas à cliquer ici pour l'ouvrir dans un nouvel onglet.