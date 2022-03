Covid-19 : la 4e dose de vaccin ouverte aux plus de 80 ans

À ceux qui pensaient pouvoir enterrer définitivement le Covid-19, Jean Castex adresse une piqûre de rappel, samedi 12 mars. Dans les colonnes du Parisien, et face au léger rebond de l'épidémie, le Premier ministre annonce l'ouverture de la quatrième dose de vaccin "aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois", ainsi qu'aux "immunodéprimés qui n'y étaient pas éligibles jusqu'à présent".

Le chef du gouvernement recommande également "fortement aux personnes fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies de maintenir le port du masque dans les lieux clos et dans les grands rassemblements."