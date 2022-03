Covid-19 : le sous-variant BA.2 plus contagieux et dangereux chez les enfants ?

"Sans masque, les enfants peuvent donc être exposés à des charges virales considérables dans des salles bondées et mal ventilées, dans lesquelles ils restent toute la journée", poursuit-il. "Il est donc possible qu'à charge virale égale, BA.2 ne soit pas plus virulent que BA.1, mais que les conditions actuelles entraînent cette virulence plus élevée. Nous allons peut-être nous rendre compte que la levée des mesures entraîne des formes plus graves et plus fréquentes, pas forcément liées à un surcroît de virulence du virus."