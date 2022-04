Covid-19 : risque accru de caillots sanguins graves jusqu'à six mois après une infection

Une étude suédoise, publiée dans le British Medical Journal (BMJ), mercredi 6 avril, montre que le SARS-CoV2 augmente le danger de développer des caillots graves, quasiment insolubles dans le sang, plusieurs mois après une infection. Les chercheurs révèlent un risque accru d'un événement hémorragique jusqu'à deux mois après avoir été malade, de thrombose veineuse profonde (un caillot sanguin dans la jambe) jusqu'à trois mois après et d'embolie pulmonaire (un caillot sanguin dans les poumons) jusqu'à six mois après. Ce risque, plus marqué pendant la première vague pandémique par rapport au deuxième et troisième vagues, est plus élevé chez les patients atteints de comorbidités et ceux atteints d'un Covid-19 sévère.