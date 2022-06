"La vitamine D est efficace contre le Covid-19" : que sait-on vraiment de cette étude ?

L'étude, baptisée COVIT-TRIAL, a été menée par une équipe de chercheurs du CHU d'Angers. Réalisée sur 260 patients en Ehpad, âgés de 65 ans et plus et atteints de la maladie, l'essai contrôlé randomisé visait à observer l'effet sur la mortalité des patients d'une forte dose de vitamine D3. Or, dans cette étude, disponible en ligne et publiée ce mardi 31 mai dans la revue scientifique Plos Medicine, il est écrit noir sur blanc que l'administration d'une forte dose de vitamine D3 "a été à l'origine d'une réduction importante et statistiquement significative du risque de décès, et ce, dès le sixième jour après le début du traitement". De quoi confirmer, aux yeux des chercheurs, l'utilité de ce traitement. Cependant, ces travaux comportent de nombreuses limites qu'il est important de souligner.