Covid-19 : non, la presse irlandaise n’a pas révélé que Pfizer savait son vaccin mortel

Cette ancienne journaliste, licenciée de l'Irish Independant en 2014 pour "conduite contraire à l’éthique", s’est depuis faite remarquer pour ses sorties complotistes et ses discours proches de l'extrême-droite. Bannie de YouTube en 2019 et de Twitter l’année suivante, Gemma O’Doherty a trouvé un nouveau support pour véhiculer ses idées. The Irish Light, lancé il y a neuf mois avec l’ancien journaliste John Waters et autoédité puis distribué gratuitement dans l'espace public. La plupart de ses contenus sont aujourd’hui tirés des pages de son édition britannique, The Light, qui existe depuis septembre 2020. Les révélations promises sont d'ailleurs tirées de l’édition anglaise d'avril, qui a publié cette Une sur Pfizer une semaine plus tôt.

Sur le fond, que dit ce numéro ? Pas grand-chose de nouveau, à la lecture de l’article du numéro anglais. Il revient sur des documents du groupe Pfizer, qui auraient été publiés par un juge américain. Et qui contiendraient la liste des effets secondaires graves du vaccin contre le Covid ayant pu être observés. Nous nous étions déjà penchés sur ces publications, présentées comme hautement confidentielles et explosives. Il n’en était rien : ces documents avaient été délivrés de manière conforme à la Food and Drug Administration (FDA) et ne décrivaient pas d'effets indésirables signalés, mais des problèmes potentiels pris en compte lors des essais du vaccin. Pour plus de détails sur comment cette information s’est trouvée manipulée par les opposants au vaccin, vous pouvez retrouver ici notre article sur le sujet.