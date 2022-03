Covid-19 : dans quels pays l'épidémie repart-elle le plus ?

Géographiquement proche de l'Hexagone, les Pays-Bas semblent être les plus touchés par la reprise épidémique. Dans son dernier point hebdomadaire, l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) annonce qu'entre le 1er mars et le 8 mars, le nombre de cas a augmenté de 79% pour atteindre 439.775, contre 245.898 la semaine précédente. Cette forte augmentation "est un effet conjugué de la semaine carnavalesque" et des mesures d'assouplissements, veut rassurer l'Institut. Le gouvernement néerlandais avait décidé, à la mi-février, de lever presque l'ensemble des restrictions "pour retrouver la vie d'avant".

En l'Allemagne, également, le nombre de tests positifs explose. La situation "est objectivement bien pire que l'ambiance générale", a déploré, ce vendredi, Karl Lauterbach. Ce jour, le pays a enregistré, plus de 250.000 nouveaux cas de Covid-19 et le taux d'incidence sur sept jours dépasse 1400. "Le nombre de cas et l'incidence augmentent à nouveau (...). Dans de nombreux districts, l'incidence est toujours supérieure à 2000, voire à 2500", a ajouté le directeur de l'institut de veille sanitaire Robert Koch, Lothar Wieler, qui pointe l'impact du sous-variant BA.2. La souche, particulièrement contagieuse, représenterait environ 38% des infections, selon les chiffres officiels du pays.

Conséquence, l'Allemagne, qui prévoit d'assouplir nombre de restrictions à partir du 20 mars, s'interroge : doit-elle miser sur la vaccination obligatoire ? Promis par Olaf Scholz, le vote de cette loi devrait intervenir début avril. Sans cela, "nous ne pourrons pas maîtriser la pandémie à l'automne", a soutenu le ministre de la Santé allemand.