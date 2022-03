Covid-19 : le bilan mondial des décès trois fois plus élevé que les chiffres officiels, selon une étude

Si le chiffre officiel compte 5,94 millions de morts dans le monde entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, divers travaux l'ont jugé fortement sous-estimé et ont tenté de mieux évaluer le bilan global de la pandémie. En se fondant sur l'excès de mortalité et sur la statistique, les auteurs de l'étude ont établi que le Covid-19 avait tué entre 17,1 à 19,6 millions de personnes pour la période. L’excès de mortalité correspond à l’écart entre le nombre de personnes décédées, quelle que soit la cause de leur mort, et le nombre de morts attendues, à partir des données passées.