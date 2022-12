100 millions de masques détruits en Gironde : étaient-ils inutilisables une fois périmés ?

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), sur son site, note que les masques FFP sont "sujets à un vieillissement naturel", ce qui explique "pourquoi ils ont une date de péremption au-delà de laquelle leur efficacité ne peut être garantie". Il est en effet nécessaire que les composants maintiennent toutes leurs propriétés initiales, l'efficacité de ces types de masques résidant dans leur capacité à épouser la forme du visage et à former une barrière hermétique. Une matière qui se détend ou s'affaisse viendrait compromettre leur bonne utilisation. Pour autant, l'INRS a souligné que "dans le contexte lié à la crise Covid-19 et à la pénurie de masques FFP2", le ministère du Travail a autorisé "l’utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption n’excède pas 24 mois sous certaines conditions".

Plusieurs éléments étaient ainsi à surveiller : le fait que les masques périmés soient "stockés dans les conditions de conservation conformes à celles prévues par le fabricant ou le distributeur", mais aussi que "l'intégrité des conditionnements, l’apparence des masques (couleur d’origine), la solidité des élastiques et de la barrette nasale" aient été "vérifiés par examen visuel". Des tests, pour l'ajustement au visage notamment, sont également censés être réalisés avant une utilisation. En revanche, les masques médicaux (ou chirurgicaux) "peuvent ne pas comporter de date de péremption", glisse l'institution. "Ils pourront être utilisés après vérification de leur apparence, du bon état des fixations et du respect des conditions de stockage (zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 25° C)."