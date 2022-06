20 millions de morts évités grâce au vaccin contre le Covid : que penser de cette étude du Lancet ?

Dans ce modèle, la vaccination fait partie des facteurs intégrés. Elle a un impact dans les territoires où elle est employée, en réduisant notamment le nombre de formes graves. Pour que leurs travaux couvrent le monde entier, les chercheurs ont effectué "un énorme travail de recherche et de recoupement des données", note le chercheur à l'Inserm, avec parfois la nécessité d'utiliser des outils de modélisation spécifiques lorsque les informations manquent. Alors que nous disposons en Europe d'une multitude d'indicateurs, il est beaucoup plus délicat de se fier aux systèmes de santé des pays en développement, où l'on peut craindre des phénomènes massifs de sous-déclaration pour les cas positifs et/ou les décès. Les chercheurs sont ainsi contraints de se baser sur des hypothèses pour affiner leur modèle et lui faire refléter au mieux la réalité.

Quand ce modèle est prêt, vient l'heure d'en réaliser un second, dit "contre-factuel". L'objectif n'est plus de représenter le plus fidèlement possible la dynamique de l'épidémie telle qu'elle a été observée, mais en quelque sorte de soustraire un élément de l'équation. Ici en l'occurrence, "les chercheurs ont observé ce qui se serait passé si on n’avait pas procédé aux campagnes de vaccination dans le monde", résume Rodolphe Thiébaut. "Ainsi, il en découle un nouveau taux de décès, qui permet d'être comparé à celui obtenu précédemment. Une soustraction aboutit alors au nombre théorique de décès qui ont pu être évités."

Dans l'étude, deux chiffres sont avancés : de 14 millions de morts évités si l'on se fie aux seules données officielles communiquées par les autorités, on passe à 20 millions de morts si l'on se base sur les corrections effectuées par les chercheurs, afin de répondre aux problèmes de sous-déclaration.