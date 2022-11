Covid-19 : le Paxlovid doit être "beaucoup plus utilisé", insiste la cheffe du Covars

Cet antiviral sous la forme de comprimés, développé par le laboratoire Pfizer, permet d'empêcher les formes graves s'il est ingéré lors des trois à cinq premiers jours des symptômes. "Quand on est à risque, un médecin qui suit un patient à risque lui dit : 'Si vous avez des symptômes, vous vous faites tester et je vous donne l'ordonnance', et avec la preuve que votre test est positif, vous pouvez obtenir le Paxlovid", a-t-elle précisé.

Lors de son passage sur France 2, la scientifique à la tête du Covars, qui remplacé le Conseil scientifique, a rappelé qu'environ 1000 personnes sont toujours en réanimation ou en soins critiques dans l'Hexagone en raison du Covid. "On peut l'éviter", a-t-elle martelé.