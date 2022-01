Covid-19 à l'école : "La circulation virale chez les enfants a été niée", dénonce le Pr Gilles Pialoux

Alors qu'en France un autotest négatif est demandé aux enfants cas contact pour aller à l'école, l'infectiologue a évoqué, à titre de comparaison, le cas de l'Allemagne où plusieurs régions ont instauré des tests systématiques. "A Berlin il faut 2-3 tests avec une attestation et une photo pour entrer dans les écoles. À Cologne, c'est 2 ou 3 tests salivaires pour entrer. Il y a pleins d’autres Länder en Allemagne où on a distribué des tests. En France, il n’y a pas de dépistage à l’école et évidemment ça influe considérablement sur le désordre, c'est incompréhensible."