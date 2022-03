Covid-19 : ce que le nouveau protocole change à l'école, au collège et lycée dès le 14 mars

Et quelles règles en cas de test positif ? Si l'enfant a moins de 12 ans, vacciné ou non, ou a plus de 12 ans avec un schéma vaccinal complet, il devra rester chez lui pendant sept jours. Son isolement pourra cependant prendre fin au bout de cinq jours, en l’absence de symptôme depuis 48 heures, et avec un test antigénique ou PCR négatif. Si, au contraire, l'enfant déclaré positif au Covid-19 a plus de 12 ans et n'est pas vacciné, l'isolement devra durer dix jours. Là encore, il pourra prendre fin après sept jours, avec la preuve d'un test négatif.

Cas contact, les élèves de primaire devront se faire tester à J + 2. En cas de test négatif, chacun pourra repartir en cours, sans qu'aucune attestation sur l’honneur ne soit demandée.

Dans le second degré, le statut vaccinal entre cette fois-ci en compte. Si l’élève est vacciné, il pourra rester en classe, à condition de se faire tester à J + 2. Si au contraire, ce dernier n'a pas reçu le sérum, il devra rester à l’isolement pendant sept jours et ne pourra revenir à l'école qu’avec un test négatif.