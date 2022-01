Covid-19 : la parosmie, ce symptôme méconnu qui touche les enfants

Un calvaire pour un grand nombre de personnes contaminées. "Environ 250.000 adultes au Royaume-Uni" ont souffert de parosmie après avoir été infectés par le virus, rapporte quant à lui Carl Philpott, qui s’inquiète désormais de l’incidence de ce trouble sur la santé des enfants, en particulier ces derniers mois, depuis la diffusion de plus en plus massive du Covid-19 dans les écoles. Ce trouble "empêche les enfants de manger", alerte-t-il, estimant que "c'est un problème qui, jusqu'à présent, n'a pas vraiment été reconnu par les professionnels de la santé, qui pensent simplement que les enfants sont des mangeurs difficiles sans se rendre compte du problème sous-jacent".

"Nous avons entendu certains parents dont les enfants souffrent de problèmes nutritionnels et ont perdu du poids, mais les médecins ont mis cela sur le compte d'une simple alimentation capricieuse", abonde le président et fondateur de Fifth Sense, Duncan Boak.

Cette distorsion peut pourtant provoquer des nausées et vomissements, alerte l’étude, citant le cas d’un jeune garçon de 11 ans, qui a été contaminé au coronavirus en septembre et ne parvenait plus à manger ensuite, rapidement saisi de nausées : tout sentait "l’excrément et l’œuf pourri", raconte-t-il. Hospitalisé d’urgence en novembre, l’adolescent avait perdu deux kilos et était déshydraté. Si son état commence à s’améliorer, il souffre toujours de parosmie plusieurs mois après l’infection.