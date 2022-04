Allemagne : les députés poursuivis pour "tentative de meurtre" en cas de vote pour la vaccination obligatoire ?

Sauf que cet extrait est de la pure désinformation. Ainsi, la justice fédérale allemande n’a ni formulé de menaces ni intenté d'action visant à poursuivre les 269 députés favorables au texte discuté début avril au Bundestag. En fait, cette rumeur se fonde sur un courrier qui a bien été remis au Parlement mais qui n’a pas été envoyé par la justice fédérale allemande. La seule menace de cette nature se retrouve sur le site de l’association KRiSta, sous forme de communiqué. Inconnue pour le grand public, KRiSta se présente comme "un réseau de procureurs et de juges qui observent les actions politiques et les actions des législateurs et des régulateurs dans la crise du Coronavirus avec une grande inquiétude du point de vue de l'État de droit".

D’après le Spiegel, l’association est apparentée à ces structures niant la gravité de l’épidémie et ayant émergé en Allemagne lors des mesures de confinement ou la campagne de vaccination. KRiSta s’oppose par ailleurs à la vaccination contre le Covid et dénonce régulièrement ses effets secondaires dangereux et même les morts qu’elle provoque. Des éléments qui ne sont fondés sur aucune preuve, ni aucune expertise scientifique. Le site France Soir, adepte des thèses complotistes, s'est fait le relai des actions de cette association, la présentant comme "un réseau de procureurs et de magistrats dissidents".