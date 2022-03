Covid-19 : après la décrue, faut-il s’inquiéter d'un "plateau haut" de contaminations ?

Comment expliquer ce ralentissement de la baisse observé et doit-on s'en inquiéter ?

On n'a pas d'explication particulière pour le moment à ce ralentissement si ce n'est qu'on observe, comme dans tous les pays, une progression des contaminations liées au variant BA.2, qui représente entre 30 et 40% des contaminations. On sait qu'il est plus transmissible qu'Omicron, donc il est possible qu'on assiste à une petite résurgence épidémique liée à ce fameux BA.2. C'est à surveiller et à confirmer. Pour l'instant, on reste tout de même sur une tendance favorable fidèle aux prévisions de l'institut Pasteur et l'expérience des pays qui ont levé les restrictions avant nous laisse penser qu'on n'a, a priori, pas trop de souci à se faire pour les semaines à venir. Si on prend l'exemple du Danemark, il y avait 40 à 60% d'omicron BA.2 quand les restrictions ont été levées début février et ces allégements n'ont pas changé la courbe évolutive. Les Anglais, eux aussi, ont levé les mesures de manière extrêmement brutale sans impact particulier. Donc les échéances annoncées par le gouvernement devraient rester valables et il ne devrait pas avoir de changement dans l'agenda notamment par rapport à la libération du port du masque. D'autant qu'en France, il est prévu de le maintenir dans les transports et de conserver le pass sanitaire dans les hôpitaux, les Ehpad. L'essentiel est que le nombre de cas continue de baisser et ne stagne pas au niveau actuel, qui reste élevé, pour retrouver un taux d'incidence au moins au niveau du seuil d'alerte de 50 pour 100.000 habitants. On devrait y arriver.