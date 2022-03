Covid-19 : après Omicron, le sous-variant BA.2 majoritaire en France

Dans son bulletin hebdomadaire publié jeudi soir, l'agence sanitaire indique que 57% des cas repérés dans le pays entre le 26 février et le 6 mars correspondaient à BA.2. Le variant Omicron - BA.1 et BA.2 confondus - "représentait plus de 99,9% des séquences interprétables dans l'enquête flash du 28 février", rappelle Santé publique France. Mais le "sous-lignage BA.2 est devenu majoritaire".

Toutefois, cette souche ne semble pas provoquer plus de formes graves que le variant Omicron original, BA.1. Fin février, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirmait ne "pas voir de différences en termes de gravité entre BA.1 et BA.2". "C'est un niveau de gravité similaire en termes de risques d'hospitalisation", estimait Maria Van Kerkhove, en charge de chapeauter la lutte contre le Covid-19 à l'OMS.