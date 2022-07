ARN messager : CureVac porte plainte contre BioNTech pour atteinte à la propriété intellectuelle

Bataille judiciaire en vue entre deux géants de la santé. Le laboratoire biothecnologique allemand CureVac a annoncé mardi avoir porté plainte contre son rival BioNTech, concepteur avec Pfizer d'un des principaux vaccins anti-Covid. En cause ? Une atteinte à la propriété intellectuelle, selon CureVac, au sujet de la technologie novatrice de l'ARN messager.

La start-up de biotechnologie, reconnue pour ses recherches de médicaments basés sur l'acide ribonucléique messager (ARNm), veut "faire valoir ses droits de propriété intellectuelle issus de plus de deux décennies de travail de pionnier dans la technologie ARNm, qui ont contribué au développement des vaccins anti-Covid", estime l'entreprise dans un communiqué. CureVac dit avoir déposé plainte auprès du tribunal régional de Düsseldorf "contre BioNTech SE et deux de ses filiales, demandant une indemnisation équitable pour la violation d'un certain nombre de ses droits de propriété intellectuelle", selon un communiqué de l'entreprise.