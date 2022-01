Covid-19 : avec Omicron, 16 fois plus de risques d'être réinfecté qu'avec Delta ?

Face à ce risque plus élevé de réinfection, certains sont plus exposés que d'autres. Les personnes non vaccinées, par exemple, sont environ deux fois plus susceptibles d'être réinfectées que les personnes ayant reçu leur deuxième dose il y a 14 à 89 jours.

Mais tout dépend également du vaccin reçu par le patient. Les personnes qui ont reçu une dose de vaccin (tous types confondus), puis une deuxième avec le vaccin Pfizer il y a 15 à 180 jours, ou encore une troisième dose de rappel (tous types confondus), étaient toutes moins susceptibles d'être testées positives une deuxième fois que les autres, vaccinées ou non.

Pour l'heure, il n'y a encore aucune preuve statistique que le fait d'avoir reçu un autre deuxième vaccin (AstraZeneca ou Moderna, ou bien un second vaccin Pfizer il y a plus de 180 jours) affecte la probabilité qu'être re-testé positif.