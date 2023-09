Covid-19 : Moderna a mis au point un vaccin contre "Pirola", nouveau variant d'Omicron

Cette mise à jour du vaccin le rend efficace contre le nouveau variant d'Omicron, BA.2.86, surnommé "Pirola". L'OMS l'a classé dans la catégorie des variants sous surveillance en raison des plus de 30 mutations observées du gène Spike. C'est ce qui permet au virus de pénétrer les cellules de l'hôte, et cela le rend donc susceptible d'évoluer et de se répandre rapidement. Ce variant a été détecté pour la première fois en France la semaine dernière, avec un cas dans le Grand-Est. Il avait jusque-là été repéré aux États-Unis, au Danemark ou encore en Israël.