Une fuite de laboratoire à Wuhan "très probablement" à l'origine du Covid-19, selon le FBI

Preuve en est, en 2023, la thèse de la fuite, agitée par l'administration Trump en 2020, a refait surface aux États-Unis, prenant même de l'épaisseur. Deux jours après l'analyse du ministère américain de l'Énergie, qui a penché en faveur d'un accident de laboratoire à Wuhan, le FBI s'est rangé derrière cet avis. "Le FBI estime depuis un certain temps déjà que l'origine de la pandémie est très probablement (liée à) un incident de laboratoire à Wuhan", a affirmé, mardi 28 février, auprès de Fox News, son directeur Christopher Wray, évoquant "une fuite potentielle d'un laboratoire contrôlé par le gouvernement chinois".

Alors que le monde du renseignement américain est plus divisé que jamais, certains estimant que le Covid-19 est survenu par transmission naturelle, le patron du FBI a aussi accusé Pékin de tenter de bloquer l'enquête menée par les États-Unis sur les causes de la pandémie, qui a tué depuis près de 7 millions de personnes et poussé le monde à se replier sur lui-même. "Le gouvernement chinois a fait de son mieux pour essayer de contrecarrer et d'embrouiller le travail que nous faisons, le travail que le gouvernement américain et nos proches partenaires étrangers font", a-t-il dénoncé. "C'est malheureux pour tout le monde."