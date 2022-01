Covid-19 : comment circule BA.2, le sous-variant d'Omicron, "suivi de près" en France ?

Or, cela ne veut pas dire que le BA.2 n'est pas en train de gagner du terrain dans l'Hexagone. Le cas danois a valeur d'exemple. "Au Danemark, on observe un remplacement progressif de BA.1 par BA.2. Les autorités danoises suivent de près ce phénomène", explique l'Agence nationale de santé publique. "Des études sont ainsi en cours pour comparer les propriétés" d'Omicron et du sous-variant BA.2 "et évaluer si le remplacement du premier sous-lignage par le second serait dû à des caractéristiques différentes, en particulier en termes de transmissibilité, d'échappement à la réponse immunitaire et de sévérité."