Covid-19 : compagnies et aéroports réclament la fin des restrictions sanitaires dans l'UE

Pourra-t-on prochainement de nouveau voyager en avion sans présenter de certificats de vaccination ou de tests au préalable ? C'est en tout cas le vœu des principales organisations d'aéroports et de compagnies aériennes. "Le Covid-19, et en particulier le variant Omicron, est désormais tellement répandu dans toute l'Europe, et l'immunité de la population est telle que le risque d'hospitalisation et de décès a spectaculairement diminué, en particulier pour les vaccinés", argumentent les organisations ACI Europe et Iata dans un communiqué commun vendredi.

ACI Europe, qui revendique fédérer 500 aéroports du Vieux Continent, et l'Iata (Association du transport aérien international), représentant 290 compagnies du monde entier, remarquent que de nombreux pays européens renoncent à leurs pass sanitaires ou vaccinaux, à la faveur du reflux général des contaminations ces dernières semaines. "Il est tout à fait logique de faire disparaître ces restrictions pour le transport aérien", plaident les organisations.