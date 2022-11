Covid-19 : contaminations, hospitalisations... où en est-on ?

L'agence de santé publique appelle à nouveau à renforcer la vaccination, en particulier des plus à risque de formes graves de Covid, notamment avec un vaccin adapté aussi au variant Omicron. Au 14 novembre, les couvertures vaccinales évoluaient peu, avec 41% des 60-79 ans et 53,5% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles ayant reçu un deuxième rappel.