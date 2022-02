Covid-19 : est-il encore trop tôt pour crier victoire ?

À court terme, la France doit encore scruter ses indicateurs hospitaliers durant "une quinzaine de jours", estime auprès de TF1info l'épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel. Pour l'heure, plus de 32.000 personnes sont hospitalisées avec le Covid-19, proche du record de la pandémie (plus de 33.000 en novembre 2020), et la hausse reste constante.

En soins critiques, le nombre de patients s'est stabilisé autour de 3700, sans baisse massive jusqu'ici. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, prévoit que l'impact de la cinquième vague sur le système de soins se ressente encore jusqu'à mi-mars.

Parmi les autres indicateurs qui imposent de la prudence à la France, celui de la vaccination. Si plus de 80% de la population totale a reçu au moins une dose, le nombre de personnes âgées non-vaccinées reste important. D'après les données du ministère de la Santé, 500.000 Français de plus de 80 ans n'ont pas encore reçu la moindre dose. Ils sont même plus d'un million si les 65-79 ans sont pris en compte dans le calcul. Or, ces tranches d'âge demeurent les plus exposées au risque de développer des formes graves de la maladie.