EN DIRECT - Covid-19 : trop tôt pour déclarer victoire, selon l'OMS

PAS DE TROISIÈME DOSE OBLIGATOIRE POUR LES SOIGNANTS ?





Au Royaume-Uni, le "Royal College of Nursing" (RCN), syndicat professionnel représentant les infirmières et les infirmiers, s'est finalement positionné sur un changement de politique concernant la vaccination obligatoire des soignants. Les dernières annonces obligent les professionnels à faire leur première dose d'ici au 3 février et d'avoir un schéma vaccinal complet d'ici le 1er avril.





Or pour Patricia Marquis, directrice de RCN en Angleterre, ce n'est désormais plus la mesure la plus importante dans le pays. "Il y a déjà tellement de postes vacants dans le secteur des soins infirmiers qu'il est insensé de risquer de perdre des milliers d'infirmières diplômées et d'auxiliaires de santé, tant dans le secteur de la santé que dans celui des soins sociaux. Cela fera courir davantage de risques aux patients que de ne pas avoir d'infirmières du tout", a-t-elle mis en avant sur BBC Radio 4.