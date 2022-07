Covid-19 : nouvelle flambée épidémique en Île-de-France

Après un hiver très calme, l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse dans l'Hexagone. Tout fraîchement nommé au ministère de la Santé, François Braun a annoncé mardi que le nombre de contaminations au Covid 19 "devrait légèrement dépasser les 200.000" sur les dernières 24 heures. La septième vague épidémique "augmente ces derniers jours" et "nous enregistrons de l'ordre de 120.000 cas (par jour) en moyenne cette dernière semaine", a précisé l'ancien médecin urgentiste. Face à un virus qui "circule plus et plus vite, nous devons protéger la population et veiller au retentissement de cette reprise sur le système de santé", a-t-il plaidé.