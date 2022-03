Fin du pass vaccinal dès lundi : et pour voyager ?

Dans l'Hexagone, le pass vaccinal n'est tout simplement plus exigé pour se déplacer. Ni en train, ni en avion. À noter toutefois que le port du masque reste obligatoire dans tous types de transports en commun, et que la situation sanitaire peut évoluer à tout moment au regard du récent rebond épidémique constaté par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Quelques jours plus tôt, sur TF1, le Premier ministre Jean Castex avait prévenu : ce n'est pas la "fin" du pass vaccinal, mais plutôt une "suspension."