Covid-19 : le masque obligatoire pas nécessaire "pour l'instant" malgré le regain épidémique, selon le Covars

Malgré l'été, le coronavirus ne prend pas de repos. Face au regain de l'épidémie de Covid-19, "la priorité est de comprendre le nouveau variant et de préparer la campagne de vaccination", a jugé la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran. Interrogée ce mercredi 23 août sur le port du masque obligatoire, elle assure que celui-ci n'est pas envisagé. Pour l'instant.

Le BA.2.86, membre de la famille Omicron, est surveillé attentivement par l'OMS en raison d'un "plus grand nombre de mutations" le rendant "susceptible d'évoluer de façon plus importante et de se répandre plus facilement", a rappelé Brigitte Autran auprès de Libération. "Il a été détecté au Danemark, en Israël et aux États-Unis, mais il n'est pas encore présent en France", a ajouté la présidente du Covars.