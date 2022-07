Covid-19 : 62% des 18-24 ans ont eu des pensées suicidaires depuis septembre 2021, selon une étude

Cette détresse serait "largement" liée à "la précarité sociale, la pauvreté vécue à cet âge et l'isolement forcé", note l'enquête, des difficultés qui pourraient être encore exacerbées dans les mois à venir, face à la forte inflation. Quant à l'isolement, le psychiatre Michel Debout, auteur de l'étude, fait le lien avec des fêtes organisées par des jeunes en pleine pandémie : "Certes, ils prenaient un risque pour leur santé virale, mais en restant isolés, ils prenaient un autre risque tout aussi grave pour leur santé mentale", a-t-il plaidé auprès de franceinfo. Ce qui pousse l'étude à préconiser aux pouvoirs publics de "décider d’une action prioritaire" pour ces jeunes.

De manière plus large, un Français sur cinq a déjà envisagé sérieusement de se suicider, ce qui reste toutefois le plus bas taux enregistré par rapport à cinq autres pays européens étudiés par l'enquête, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, l'Irlande et la Suède. En revanche, l'Hexagone est en tête, aux côtés de la Pologne, concernant le nombre de passages à l'acte, qui a bondi ces dernières années chez ceux qui ont eu des pensées suicidaires : 30% des sondés sont concernés, contre 22% il y a six ans. "Les autres Européens pensent donc peut-être davantage au suicide, mais les Français sont plus à même de passer à l’acte", résume l'étude. Les jeunes hommes, là encore, sont les plus exposés à ce risque : 40% d'entre eux ont déjà réalisé une tentative.

À l'échelle de la population globale, ce sont 6% des Français qui ont déjà tenté de mettre fin à leurs jours, un chiffre qui a doublé en 20 ans selon Michel Debout : "c'est très préoccupant et cela devrait interpeller les pouvoirs publics", a-t-il commenté sur franceinfo. Et plus largement, 40% des Français se sentent plus déprimés depuis le début de l'épidémie qu'avant, ce qui situe toutefois la France dans une fourchette basse par rapport aux autres pays européens étudiés (plus d'une personne sur deux concernées en Pologne et en Irlande).