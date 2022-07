Covid-19 : combien de temps reste-t-on contagieux après avoir été testé positif ?

Une vague de Covid-19 en plein été. Comme en 2021, le mois de juillet est marqué par une forte hausse des contaminations, provoquée par le sous-variant d'Omicron BA.5, majoritaire dans le pays. Chaque jour, d'après les données de Santé publique France, plus de 120.000 personnes sont testées positives. Mais combien de temps reste-t-on contagieux ?

Pour le savoir, des scientifiques ont mené une étude, parue fin juin dans The New England Journal of Medicine. Ils ont pour cela analysé la charge virale chez un groupe de 32 patients contaminés par le variant Delta, et chez un autre groupe de 34 patients contaminés par le variant Omicron. La plupart ressentaient des symptômes, mais ne présentaient pas de formes sévères. Les chercheurs ont estimé qu'une charge virale élevée correspondait à une contagiosité accrue. Delta ne circulant plus en France, nous nous intéresserons uniquement aux résultats pour Omicron.