Covid-19 : 239 interpellés, dont 14 Français, après une manifestation anti-restrictions à Bruxelles

Si tout s'est déroulé dans le calme pendant trois heures, la situation a dégénéré une fois le cortège arrivé au pied des institutions de l'UE. "400 à 500" personnes ont alors "délibérément cherché la confrontation" avec les forces de l'ordre, notamment en lançant divers projectiles et en incendiant du mobilier urbain, ont indiqué les autorités. Les canons à eau et autres gaz lacrymogènes utilisés pour disperser les fauteurs de troubles n'ont pas empêché des petits groupes de poursuivre les affrontements. Des policiers anti-émeute, bombardés par des barrières métalliques et des poubelles en feu, ont dû fuir dans une bouche de métro pour se réfugier en sous-sol.