Covid-19 : comment expliquer la baisse du nombre de tests pour la deuxième semaine consécutive ?

Pour la deuxième semaine consécutive, le nombre de tests réalisé sur sept jours baisse, rapporte la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) dans un communiqué. Entre le 17 et le 23 janvier, plus de 10,6 millions de tests PCR et antigéniques ont été réalisés. C'est 6% de moins que la semaine précédente, qui avait enregistré plus de 11,3 millions de tests.