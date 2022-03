Lever les restrictions sanitaires le 14 mars, le bon timing ? Les épidémiologistes sceptiques

Egalement sollicité par le quotidien, Pascal Crépey insiste lui aussi sur le fait que "le virus n’a pas disparu" et préconise "que les gens adaptent leur comportement en fonction du risque et de la situation dans laquelle ils sont".

S'il juge que cet allégement des mesure intervient dans un bon timing, avec l'arrivée des beaux jours synonyme de reprise des activités en extérieur et d’aération plus fréquente des intérieurs qui limitent la propagation du virus, il appelle à la plus grande prudence. "On a un peu de marge, mais il ne faudrait pas que ce relâchement des mesures et que la reprise des activités sociales engendre une hausse trop importante du facteur de reproduction du virus, parce que là, ça serait synonyme soit de plateau, soit de reprise épidémique", prévient-il.