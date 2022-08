Qui sont ces 6 millions de Français à n'avoir reçu aucune dose de vaccin ?

En avançant dans l’âge, les cinquantenaires sont 434.146 (8,3%) à faire bloc, et 508.154 chez les 60-69 ans. Dans le lot, les meilleurs élèves restent bien les 70-79 ans, avec 14.463 de non-vaccinés seulement.

Restent alors les 80 ans et plus, qui comme les 65-79 ans, ont été appelés à recevoir dès que possible une 3e dose pour conserver leur immunité contre le Covid-19 et également leur pass sanitaire. Considérés comme les plus vulnérables au virus, ils sont pourtant encore 472.833 à n’avoir reçu aucune dose de vaccin.