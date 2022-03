Covid-19 : quelle conduite dois-je suivre si je suis testé positif ou cas contact ?

Depuis lundi 14 mars, le pass vaccinal et le port du masque dans la plupart des lieux clos ne sont que de lointains souvenirs. Mais pas le Covid-19, dont l'épidémie reprend de l'ampleur dans le pays. Jeudi 17 mars, Santé publique France a enregistré 101.747 nouvelles contaminations en 24 heures, tandis que le taux d'incidence est en hausse de 25% en une semaine.

Dès lors, de nombreux Français peuvent encore être confrontés à l'isolement. Car malgré plus de 39,3 millions de doses de rappel injectées en France (et 80,5% de la population totale vaccinée avec au moins une dose), il est toujours obligatoire de s'isoler en cas de test positif. Si vous êtes complètement vacciné (au sens du pass vaccinal), l'isolement doit être de sept jours, et peut être réduit à cinq en cas de test antigénique négatif associé à une absence de symptômes depuis 48 heures. Cela s’applique également aux enfants de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal.

En revanche, si vous n'êtes pas vacciné, ou pas totalement, les règles sont plus strictes. Il vous est demandé de respecter une période d'isolement de dix jours, qui peut être réduite à sept en cas de test négatif et une absence de symptômes depuis deux jours.