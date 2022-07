Soignants non-vaccinés : 600 infirmières et 75 médecins toujours suspendus

Une mesure qui n'affecte que très peu l'hôpital en crise. C'est du moins ce que défend Olivier Véran, qui a détaillé ce mercredi, à la sortie du Conseil des ministres, le nombre de soignants non vaccinés contre le Covid faisant l'objet d'une suspension. "Sur l'ensemble du parc hospitalier public et privé, 600 infirmières sur 240.000 sont suspendues, et 75 médecins et pharmaciens, sur 85.000 en exercice, sont concernés par cette suspension", a-t-il égrené. Quant aux Ehpad "100 infirmières concernées, soit en moyenne une pour 70 Ehpad".

Des chiffres trop faibles donc, pour impacter le fonctionnement du système hospitalier, selon le porte-parole.