Covars : qui compose le nouveau Comité de veille sanitaire, le successeur du Conseil scientifique ?

Une nouvelle cellule pour épauler le gouvernement. Deux ans et demi après le début de la pandémie de Covid-19, le Conseil scientifique, créé dans l'urgence à l'hiver 2020 pour conseiller l'exécutif dans ses décisions sanitaires, a fermé ses portes au cœur de l'été, le 31 juillet dernier. Deux mois plus tard, le ministre de la Santé Français Braun et la ministre de la Recherche Sylvie Retailleau inaugurent ce jeudi l'instance chargée de lui succéder : le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars).

Pour en prendre la tête, pas de Jean-François Delfraissy, omniprésent depuis début 2020, et qui avait confié "ses regrets" au moment de quitter ses fonctions. L'immunologue spécialiste du VIH et des vaccins, Brigitte Autran, a été choisie pour diriger ce comité, après un arrêté publié au Journal officiel mi-août. Depuis, le gouvernement n'avait pas communiqué sur l'avancée de l'installation de cette nouvelle organisation. Jusqu'à cette semaine et sa création officielle.