Covid-19 : les Français incités à porter le masque dans les transports

"Il faut recommander à porter le masque dans les transports en commun et dans tous les endroits peuplés", estime ce vendredi Brigitte Autran, interrogée au micro de franceinfo. "La huitième vague est là, elle est réelle. Quand on est dans l'entourage d'une personne fragile, il faut vraiment la protéger." En plus des vaccins, dont la "deuxième génération" arrivera dès lundi 3 octobre en France, l'immunologue appelle donc la population à se couvrir le nez et la bouche dans les lieux de promiscuité.