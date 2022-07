Crise des urgences, manque de personnel : "Il faut repenser notre système de santé", selon François Braun

"On a un problème structurel sur notre système de santé". C'est le constat alarmant dressé, ce mercredi matin, par François Braun, invité sur LCI. Le ministre a estimé qu'une "rénovation de ce système de santé" était "indispensable". Un travail d'hercule qui ne lui fait "pas peur". "Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que cette post-crise Covid est terrible pour les systèmes de santé de tous les pays. Pas uniquement la France (...) C'est-à-dire qu'on a un effondrement du système avec des professionnels qui quittent le métier".

Et c'est là, selon le ministre, qu'il faut "repenser notre système de santé" qui est aujourd'hui "basé sur l'offre de soins, c'est-à-dire que c'est celui fait la meilleure offre qui va prendre des parts de marchés". Un terme employé dans certains hôpitaux qui "choque profondément" François Braun. Ce dernier appelle donc à mettre en place "un système de santé qui soit maintenant construit sur la réponse aux besoins de santé" avec une organisation entre les différents établissements médicaux qui se fasse de manière "complémentaire" et non plus "concurrentielle" ; ce qui n'est "pas du tout pareil", pour le médecin urgentiste.