Covid-19 : des vaccins par voie nasale qui font pschitt

Car si les vaccins que l'on connaît, injectés par voie intramusculaire, servent à prévenir des formes graves du Covid-19 et des décès, ils n'empêchent en revanche pas la transmission du virus. Et c'est en cela que les chercheurs d'Oxford placent leurs espoirs dans le vaccin nasal : celui-ci permettrait "d'obtenir une immunité dans les voies respiratoires, ce qui pourrait arrêter les infections légères au Covid-19 et la transmission du virus plus efficacement que les vaccins injectés", écrivent les scientifiques. Or, pour l'instant, cette immunité muqueuse n'est pas atteinte.

À noter que la Chine et l'Inde autorisent déjà l'utilisation d'un vaccin administré par voie nasale. En Chine, le vaccin par voie nasale Convidecia (de CanSino Biologics) est désormais administré à Shanghai. Utilisé en troisième dose de rappel (après deux doses par injection), il est, selon une étude, plus efficace que le vaccin par injection. En Inde, le vaccin par pulvérisation nasale iNCOVACC de Bharat Biotech a été approuvé par les autorités de santé indiennes. Un essai a été réalisé, dont les résultats ne sont, pour l'instant, pas publiés.