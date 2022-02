Delta, Omicron, BA.2... ce que l'on sait sur les risques de réinfection

Pour rappel, Omicron, qui présente davantage de mutations sur la protéine spike, échappe en partie aux anticorps neutralisants d'où un risque accru d'être réinfecter. D'après une étude de l’Imperial College de Londres publiée mi-décembre, le risque de réinfection avec le variant Omicron est 5,4 fois plus élevé qu’avec le variant Delta. Selon une seconde étude menée auprès de 3582 personnes et publiée fin janvier, près des deux tiers des personnes positives au Covid-19 au cours du mois écoulé en Angleterre ont déclaré avoir déjà été contaminées par le coronavirus. Quelque 1.400 échantillons positifs ont été analysés, et Omicron a été détecté dans 99% de ces tests. Au point que l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a fait savoir qu'elle commencerait à inclure des données sur une éventuelle réinfection dans son tableau de bord sur le Covid-19 à partir de la fin du mois de janvier.

Une étude qatarie citée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) établit de son côté que la protection contre une réinfection symptomatique est de 56 % avec Omicron, contre 90 % avec les variants précédents.