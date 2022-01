Covid-19 : des autotests périmés ont-ils été envoyés dans certaines écoles ?

Le ministère a aussitôt reconnu, dans un communiqué, que ces livraisons provenaient d’un stock de 54 millions de kits commandées au printemps 2021, puis distribuées par l’Éducation nationale en avril et mai 2021, juste avant la fin de l’année scolaire. "Depuis le retour des vacances de Noël, il n’y a plus d’acheminement d’autotests vers les académies ou les établissements", a-t-il précisé. "Les autotests dont il est question ont donc très vraisemblablement été livrés aux académies au cours des opérations de 2021. Les dates de péremption de ces autotests étaient comprises entre janvier 2022 et avril 2023".

Une péremption qui pourrait entraîner des résultats erronés. La notice apposée sur les autotests indique en effet qu'une fois l'échéance passée, le test n’est plus viable. S'il n'est pas en mesure de se prononcer de manière ferme sur les autotests, François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes, est catégorique en ce qui concerne les tests antigéniques, dans Le Parisien. Pratiqués en laboratoires, ils fonctionnent - comme les autotests - sur la base d’un réactif, et "si (ce) réactif (est) périmé", il est alors "impossible de valider un résultat" positif ou négatif au Covid.